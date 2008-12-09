Херсонщина: для добудови онкодиспансеру потрібно 87 млн грн

Херсонська обласна державна адміністрація просить Кабінет Міністрів України передбачити в державному бюджеті на 2009 рік 87 млн. грн. на будівництво другої черги обласного онкологічного диспансеру.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вчора увечері під час прес-конференції на обласній телерадіокомпанії повідомив голова Херсонської облдержадміністрації Борис СІЛЕНКОВ.

«Ми пройшли узгодження в Мінекономіки і просимо в уряду наступного року 87 мільйонів гривень, щоб завершити цей об`єкт і ввести його в експлуатацію», - сказав Б.СІЛЕНКОВ.

Він також повідомив, що на 26 грудня 2008 року заплановане введення в експлуатацію першого корпусу онкодиспансеру, будівництво якого тривало з 1988 року.

«7 грудня робоча комісія підписала держакт по введенню корпусу в експлуатацію», - сказав голова облдержадміністрації.

Довідка УНІАН. За даними Херсонської облдержадміністрації, будівництво першого корпусу оцінюється в 35 млн. 87,6 тис. грн.

Зараз онкодиспансер у Херсоні розташований у будівлі, побудованій 1900 року й не задовольняє потреби реґіону. Близько 45% онкохворих області через брак місць у диспансері проходять лікування в непрофільних клініках.