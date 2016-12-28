Естонія прийняла на реабілітацію вже 39 українських військових

Посол України в Естонії Віктор Крижанівський заявляє, що Естонія прийняла на реабілітацію вже 39 українських військовослужбовців, які захищали Україну на Донбасі від російських окупаційних військ.

Читайте такожРеабілітаційне лікування в минулому році пройшли майже 2 тис. військовослужбовцівЯк передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час скайп-включення в Українському кризовому медіа-центрі.

Зокрема, дипломат зазначив, що Естонія прийняла близько 40 поранених українських військовослужбовців для проходження курсу реабілітації.

За його словами, ця реабілітація є безкоштовною для бійців, бо фінансується за кошти Міністерства оборони Естонії. Крижанівський сказав, що "цифри там вражаючі".

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"39 військових, якщо бути точним, пройшли такий курс реабілітації. На цьому Естонія зупинятися не збирається і десь починаючи з березня наступного року, ці курси будуть продовжені", - сказав Крижанівський.

Посол додав, що всі українські військові, які проходили в Естонії реабілітацію, дуже цим задоволені.

"Коли я їх зустрічаю (перед початком реабілітації в Естонії), я бачу, в якому вони стані перебувають, а потім ми їх проводжаємо в аеропорту і я бачу зовсім інших людей. Тобто, хтось був у кріслі - вже став і на ноги. У когось рука не працювала, бачу - він вже здоровий і вітається цією рукою", - зазначив посол.