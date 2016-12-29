З початку року на пожежах в Україні загинули майже 1700 осіб, постраждали – 1280

З початку року в Україні в результаті пожеж загинули 1699 осіб, постраждали – 1280.

Про це повідомили в прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

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У відомстві зауважили, що в зимовий період рятувальники фіксують різке збільшення кількості пожеж у житловому секторі, які часто призводять до трагічних наслідків.

Лише минулої доби в країні виникло 125 пожеж, з яких 84 — у помешканнях громадян. Кількість загиблих впродовж дня склала 10 осіб.

Читайте такожДСНС закликає дотримуватися правил пожежної безпеки у зв'язку з настанням холодівЗ даними ДСНС, основними причинами виникнення пожеж у помешканнях є порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації електрообігрівачів та печей, а також паління у нетверезому стані, дитячі пустощі з вогнем, перенавантаження або несправність електромережі.