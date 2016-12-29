ЮНІСЕФ поінформував 87% дітей на сході України щодо мінної небезпеки

Дитячий фонд Організації Об'єднаних Націй (ЮНІСЕФ) поінформував 87% дітей у віці від 6 до 11 років на сході України щодо мінної небезпеки.

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Як повідомляє Центр Новин ООН, міни та боєприпаси, що не розірвалися, - повсякденна реальність для багатьох жителів східних районів України: вони вбивають і калічать дітей та їхніх близьких у зруйнованих війною українських містах і селах.

За даними організації, з моменту початку конфлікту в квітні 2014 року, завдяки зусиллям ООН та її партнерів, на сході України вдалося виявити і знищити понад 60 тисяч боєприпасів, що не розірвалися, зокрема, снарядів, мін, гранат, ракет й інших вибухонебезпечних предметів.

Читайте такожНа окупованому Донбасі бойовики захоплюють у заручники дітей і підлітківУ Дитячому фонді ООН відзначають, що життя багатьох дітей на сході України висить на волосині через те, що вони не знають про мінну небезпеку.

В ЮНІСЕФ стверджують, що дітей не інформують належним чином про те, що нерозірвані боєприпаси - не іграшки, як може здатися на перший погляд, і про те, де вони можуть перебувати.

Зокрема, згідно з проведеними дослідженнями, 18 відсотків дітей не знали, як себе вести в районах, усіяних мінами. Згідно з відповідями дітей, кожна шоста дівчинка і кожен десятий хлопчик у разі виявлення снарядів повелися б неправильно.

У цьому зв'язку наголошується, що Дитячий фонд в Україні взявся за вирішення цієї проблеми, оголосивши про проведення кампанії з інформування дітей і молоді про небезпеку снарядів і мін, що не розірвалися. Дітям роздають брошури, проводять з ними бесіди, а також демонструють відео зі зверненням посла доброї волі ЮНІСЕФ Орландо Блума.

У ході шестимісячної програми інформацію про небезпеку мін отримали 87 відсотків дітей віком від 6 до 11 років у районах Донбасу, які постраждали від конфлікту.