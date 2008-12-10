Не всі жири шкідливі для талії і серця

Раціон харчування, збагачений насиченими жирами, які містяться в олії, вершках і м`ясі, а також транс-жирами /зустрічаються у фаст-фудах і напівфабрикатах/, збільшує ризик серцево-судинних захворювань, тоді як споживання мононенасичених жирів навпаки корисне для серця. Лікарі говорять, що не всі жири однаково шкідливі для талії і здоров`я.

Чотири роки дієтологи Університету Монреаля /Канада/ вивчали поширеність ожиріння серед дівчат від 15 років і старше. Щорічно обчислювалася загальна сума калорій, що вживалися. Результати огляду даних з 168 країн показали, що люди, які харчувалися продуктами з мононенасиченими жирами /маслинова олія, авокадо, горіхи/, не страждали від надмірної ваги і серцевих розладів.

У Саудівській Аравії, Єгипті і Перу показники споживання мононенасичених жирів були найнижчими, у Франції, Данії і Італії – найвищими, а рівні ожиріння відповідно незначними. Ситуація в Канаді і Сполучених Штатах виявилася складнішою. У Канаді 22,2% жінок мають ожиріння і одержують 147 грамів жиру в день. Серед американок 37,8% мають діагноз ожиріння і одержують з їжею 152,2 грамів жиру щоденно.

Тож висновок медиків - мононенасичені жири позитивно позначаються на серцевій роботі, не додають зайвих кілограмів і не ушкоджують артерії. Проте фахівці додають, що на ступінь корисності таких жирів для здоров`я можуть впливати чинники отримання необхідних вітамінів з фруктів і овочів, а також фізична активність.

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