Вірусна астма

Дослідникам вдалося довести, що респіраторний синтиціальний вірус, або РСВ, зберігається в легенях мишей і викликає підвищену активність мускулатури дихальних шляхів, характерну для астми.

"Наше дослідження припускає, що існує раніше не відомий механізм астми вірусного походження у дітей, який може бути пов`язаний з РСВ» - каже лікар Асунсьон Мехіас з Техаського університету. «Це відкриття може допомогти розробити профілактику і лікування для дітей з нападами утрудненого дихання, що зумовлені вірусами типу РСВ". Цим вірусом інфікована майже кожна дитина на початку життя, але зазвичай РСВ покидає дитячий організм без ускладнень і без лікування приблизно через тиждень після народження. Але від 3 до 10% немовлят, інфікованих РСВ, захворюють важким бронхітом і вимушені лікуватися в лікарні.

Раніше вважали, що організм швидко звільняється від вірусів цього типу. Але недавно група дослідників повідомила в журналі «Інфекційні Хвороби», що у деяких дітей віруси довго зберігаються.

Чи «зберігається РСВ у дітей – це ще вимагає доказів, але те, що він виживає у мишей, має дуже велике значення» - говорить доктор Октавіо Раміро. Крім того, виявилось, що більше вірусу зберігався у мишей, то сильніше була виражена реакція підвищеної активності мускулатури бронхів, і тим важче був стан бронхоспазма. Лікування мишей специфічними до РСВ антитілами зменшувало кількість вірусу і зменшувало бронхоспазм і запалення. Зараз розробляється лікування дітей активними антитілами.

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