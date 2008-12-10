Між вітамінами не має бути конкуренції

Наприклад, кальцій руйнується у присутності заліза, а фолієва кислота добре працює у парі з вітаміном В12. Для хорошого ефекту від вітамінів, виробники сучасних препаратів розбивають денну норму в два прийоми. Вранці приймається пігулка з набором добре взаємодіючих вітамінів, а увечері - мінерали і решта вітамінів. Так досягається повноцінна засвоюваність комплексу і зменшується вірогідність алергії.

Сьогодні будь-який вітамінно-мінеральний комплекс можна купити в аптеці без рецепту. Це не означає, що приймати його можна в необмеженій кількості. Тривале вживання вітамінів і перевищення дозування завдає більшої шкоди, ніж нестача вітамінів. Надлишок вітаміну Д негативно впливає на кісткову і нервову системи, вітаміну Е - на артеріальний тиск. Звідси висновок: приймати вітамінно-мінеральні комплекси потрібно курсами, дотримуючись інструкції (якщо інше не було призначено лікарем). І важливо знати, що вітамінно-мінеральні комплекси ніколи не замінять повноцінного харчування, вони лише доповнюють його.