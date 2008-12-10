У київських аптеках немає імпортного інсуліну

У аптеках, як і раніше, спостерігається дефіцит імпортних ліків. Зокрема, в багатьох київських гормональних аптеках досі немає імпортного інсуліну, пише «Сегодня»».

Як відзначає видання, вже пройшов тиждень з тієї миті, як президент відмінив постанову Кабміну про обмеження надбавок на медикаменти, давши тим самим зелене світло подорожчанню препаратів.

В той же час, залишилося регулювання цін на життєво важливі препарати (до яких також відноситься інсулін - ред.). «Тепер регулювання є тільки на 2 тисячі життєво необхідних ліків, на які націнка в середньому повинна бути не більше 24%», - прокоментувала ситуацію в.о. голови Держслужби лікарських засобів Інна Демченко.

У зв’язку з цим, як пише видання, імпортний інсулін в київських аптеках знайти практично неможливо. «Є вітчизняний інсулін, але його не дуже беруть», - повідомили виданню в декількох аптеках на Борщагівці.

Нагадаємо, що 3 грудня Президент України Віктор Ющенко своїм указом зупинив дію постанов Кабінету Міністрів про ліквідацію Державної служби лікарських засобів і виробів медичного призначення і про обмеження націнки на ліки.