Рятувальники попереджають про лавинну небезпеку в Карпатах

У Державній службі з надзвичайних ситуацій України попереджають про лавинну небезпеку.

Читайте такожДСНС попереджає українців про небезпеку тонкого льоду«За даними Українського гідрометеорологічного центру, 29 грудня, у зв'язку зі значним приростом снігу у горах Львівської області і хуртовиною у високогір'ї Івано-Франківської області очікується III (значний) рівень лавинної небезпеки», - йдеться в повідомленні ДСНС.