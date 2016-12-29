Рятувальники попереджають про лавинну небезпеку в Карпатах

12:59, 29 грудня 2016
Країна
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У високогір'ї Івано-Франківської області очікується III (значний) рівень лавинної небезпеки.

У Карпатах лавинна небезпека / Фото: УНІАН

У Державній службі з надзвичайних ситуацій України попереджають про лавинну небезпеку.

Читайте такожДСНС попереджає українців про небезпеку тонкого льоду«За даними Українського гідрометеорологічного центру, 29 грудня, у зв'язку зі значним приростом снігу у горах Львівської області і хуртовиною у високогір'ї Івано-Франківської області очікується III (значний) рівень лавинної небезпеки», - йдеться в повідомленні ДСНС.

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