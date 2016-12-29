МОЗ починає 30-денне громадське обговорення Національного переліку лікарських засобів

У Міністерстві охорони здоров'я України оголосили про початок 30-денного громадського обговорення Національного переліку основних лікарських засобів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомила в. о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун.

«Національний перелік лікарських засобів визначає перелік життєво важливих ліків, яких потребують пацієнти України та які є частиною Національної політики щодо лікарських засобів в Україні», - сказала вона.

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Супрун зауважила, що зараз триває робота над єдиним переліком лікарських засобів, за яким проводитимуться усі державні закупівлі лікарських засобів за бюджетні кошти. «Упродовж наступних двох років – перехідний період – будемо здійснювати закупівлі лікарських засобів за національними програмами міжнародними організаціями. Отже, пацієнти не залишаться без лікування, поки буде сформований єдиний національний перелік», - зауважила представник міністерства.

За її словами, зараз Національний перелік основних лікарських засобів не включає «тих ліків, які, можливо, будуть закуповуватися через міжнародні організації, - ті програми далі будуть існувати».

У МОЗ підкреслили, що їх метою є гарантувати забезпечення потреби у лікарських засобах, які є у національному переліку. «На госпітальному етапі всі пацієнти отримуватимуть ті ліки безкоштовно, а на амбулаторному рівні лікарські засоби з діючою речовиною будуть включені до програми реімбурсації (компенсація вартості – УНІАН)», - сказала Супрун.

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В.о. міністра додала, що «за потреби препарати, що не є у національному переліку, будуть закуповуватися за державні кошти, які будуть заощаджені після того, як закупимо ліки в національному переліку». «В першу чергу, будемо закуповувати ті, які є в переліку, а на ті залишки коштів можемо тоді закуповувати ліки, які є зареєстровані в Україні», - зауважила Супрун.

«Ми оголошуємо зараз громадське обговорення переліку лікарських засобів, які будуть включені до національного переліку. 30 днів триває громадське обговорення. Ми чекаємо від вас порад. Ми чекаємо на ваші ідеї щодо включення додаткових ліків чи виключення ліків», - додала вона.

Супрун зазначила, що МОЗ співпрацює з пацієнтськими організаціями, щоб ті ліки, які зараз потрібні в Україні, могли бути додані до переліку.

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Вона також зазначила, що МОЗ підтримує стабільну роботу незалежного експертного комітету з реалізації «одного з важливих елементів національної політики лікарських засобів – це є комісія, яка вже працює понад 6 місяців, створює і надає нам поради щодо національного переліку».

«Після обговорення, як буде вже затверджена перша версія національного переліку, ми будемо приймати від виробників і від пацієнтських організацій заявки і будемо переглядати перелік постійно, щоб додавати ті ліки, які не були включені, або виключати ліки, які вже не потрібні», - сказала Супрун.

Вона закликала до активної участі в цьому процесі, щоб «протягом наступних двох років був сформований єдиний перелік якісних ліків з економічною доцільністю».

Своєю чергою, заступник міністра охорони здоров’я України Роман Ілик зазначив, що наразі завершено формування Національної політики лікарських засобів. «У нас відбулося останнє засідання робочої групи, зараз вносяться технічні правки. Попередній проект документу вже є на громадському обговоренні. Зараз, після технічних правок, ми вносимо оновлений документ, і у встановленому порядку подаватимемо його на погодження Кабінету міністрів України», - сказав він.

Ілик також зауважив, що у нинішньому Національному переліку лікарських засобів є понад тисяча найменувань ліків, а новим проектом передбачається перелік із 345, 265 з яких є ключовими. «До 100 лікарських засобів, які, в тому числі, повторюються серед тих 265, є лікарськими засобами, які визначені для лікування специфічних захворювань, і входять у додатковий перелік», - повідомив представник міністерства.