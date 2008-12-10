Контактні лінзи зумовлюють грибкову інфекцію очей

Американські медики відзначають зростання кількості випадків грибкових захворювань очей, що вражають здорових людей, які використовують м`які контактні лінзи. Збудником захворювання є грибок fusarium, природним місцем існування якого є грунт і рослинний матеріал у тропіках і субтропіках.

За словами американського оптометра Артура Епштейна, нова інфекція менш заразлива, ніж звичайний вірус. У деяких кліматичних поясах спори fusarium зустрічаються практично повсюдно, проте впродовж тривалого часу медики вважали, що організм здорової людини здатен ефективно чинити опір його проникненню.

Останнім часом, проте, кількість випадків важкого ураження очей, яке зумовлює хвороботворний грибок, значно зросло. Коньюктивіт: очі в небезпеці! Грибок уражає рогівку ока, викликаючи спочатку ті ж симптоми, що і звичайний коньюктивіт. При цьому fusarium не чутливий до антибіотиків, які використовуються при лікуванні захворювань, викликаних вірусами або бактеріями.

Якщо природа захворювання не буде встановлена вчасно, хворий може позбутися зору. Симптоми грибкового ураження рогівки ока - біль, подражнення, підвищена чутливість до світла, розмите зображення. Для того, щоб уникнути інфекції, медики радять ретельніше дотримуватися правил гігієни очей, не використовувати лінзи і розчини для зберігання лінз з минулим терміном придатності, негайно звертатися до лікаря при появі перших ознак очної інфекції.

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