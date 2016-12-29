Луценко просить Гройсмана передати МОЗ функції медобслуговування ув'язнених

Генеральним прокурором України Юрієм Луценком перед прем’єр-міністром України Володимиром Гройсманом ініційовано питання про передачу здійснюваної Міністерством юстиції України непритаманної функції медичного обслуговування ув’язнених і засуджених Міністерству охорони здоров’я України з метою незалежності та демілітаризації медичного персоналу пенітенціарних установ.

Читайте такожСеред засуджених в Україні близько 4,6% ВІЛ-інфікованихПро це УНІАН повідомили в Управлінні зв'язків з громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури.

Згідно з повідомленням, у середу, 28 грудня, в ГПУ обговорили результати діяльності управління нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних провадженнях та інших заходів примусового характеру в місцях несвободи за 2016 рік.

Зокрема, йшлося про те, що в жовтні-грудні 2016 року за результатами перевірки в установах виконання покарань та попереднього ув’язнення Волинської, Закарпатської, Київської, Львівської, Житомирської та інших областей внесено 27 документів реагування, до відповідальності притягнуто 53 службові особи органів державної кримінально-виконавчої служби, з дисциплінарних приміщень пенітенціарних установ звільнено 10 засуджених, розпочато 6 кримінальних проваджень, скасовано 3 постанови щодо незаконного закриття оперативно-розшукових справ.

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В ГПУ також зауважують, що усунуто викриті прокурорами ряд порушень прав узятих під варту та засуджених на охорону здоров’я, оплату праці, належне матеріально-побутове забезпечення, пожежну безпеку, гуманне поводження та недопущення безпідставного застосування дисциплінарних стягнень тощо. «До втручання органів прокуратури більшість із вказаних порушень залишалися поза увагою органів Міністерства юстиції України. Наприклад, лише за результатами декількох прокурорських перевірок із обігу серед засуджених вилучено десятки ножів, лез та інших заборонених предметів», - йдеться в повідомленні.

«Усього з початку року за реагування Генеральної прокуратури України до відповідальності притягнуто понад 170 посадових осіб, звільнено 10 незаконно утримуваних осіб», - інформує ГПУ.

Крім того, у відомстві зауважили, що завдяки підвищенню ефективності роботи за додержанням вимог режиму порівняно з 2015 роком вдвічі зменшилася кількість самогубств ув’язнених у спеціальних установах Національної поліції (з 8 до 4 випадків).

За даними ГПУ, регіональними прокурорами з місць тимчасового тримання іноземців звільнено 18 утримуваних осіб, які незаконно перебувають в Україні, без відповідного рішення суду.