Внутрішньоматкова спіраль: міфи і реальність

Внутрішньоматкова спіраль – це один з найнадійніших методів контрацепції на сьогоднішні. Але, незважаючи на це, не багато жінок наважуються на це. Спробуймо розібратися в тому, що з того, про що говорять про ВМС є правдою, а що - справжнісіньким міфом.

З тисячі жінок, які використовують традиційну спіраль протягом року, вагітніють тільки шість-вісім. А якщо говорити про гормональну спіраль, то лише одна з тисячі жінок виявляється вагітною.

У нашій країні прийнято застосовувати два види спіралей: гормональні і традиційні. Якщо говорити про традиційні спіралі, то вони виглядають таким чином: пластикова основа, навколо якої обмотаний мідний або срібний дріт. Іони металу гальмують пересування сперматозоїдів в порожнину матки, а, крім того, перешкоджають закріпленню заплідненої яйцеклітини в матці.

Гормональні спіралі ефективніші, оскільки в організмі жінки, з них щодня починає виділятися «порція» прогестерону, який робить слиз шийки матки густішим і тим самим «непрохідним» для сперматозоїдів. Таким чином, сперматозоїди просто не можуть потрапити в матку. Зроблена ця спіраль з пластика і формою вона нагадує букву «Т».

1. Після установки ВМС необхідно відмовитися від застосування тампонів. Це справжнісінький міф. Якщо ви встановите спіраль, то не зможете ні зрушити її, ні видалити тампоном. Річ у тому, що тампон не водиться так глибоко.

Тому, якщо ви вирішили зайнятися спортом, то немає ніяких підстав відмовлятися від тампонів. Правда, багато гінекологів рекомендують використовувати тампони все ж таки поперемінно з прокладками. Від постійного використання тампонів все ж таки краще відмовитися.

2. Якщо вагітність все ж настала, то спіраль може ушкодити плід.

Звичайно, вірогідність того, що вагітність наступити і після установки спіралі все ж існує, але вона дуже і дуже мала. Якщо жінка завагітніла, то спіраль зазвичай не видаляють, оскільки це може збільшити ризик викидня. Фахівці переконані, що внутрішньоматкова спіраль не ушкодить нормальному розвитку плоду, а також не перешкодить нормальному перебігу пологів, тому побоюватися цього не варто.

3. Після установки спіралі необхідно кожного місяця ходити на огляд до гінеколога.

Це неправда. Після установки ВМС вам потрібно буде прийти до гінеколога через місяць, але тільки для того, щоб переконатися, що спіраль встановлена правильно. Після цього, вам буде достатньо звичайних оглядів, необхідних кожній жінці, – один раз на півроку.

Проте, слід зазначити, що після установки спіралі ви повинні негайно звернутися до лікаря тільки в тому випадку, якщо у вас з`явилися сильні болі в нижній частині живота або кров`яні виділення, які не пов`язані з менструацією.

4. Спіраль збільшує вірогідність розвитку у жінки ракових захворювань шийки матки і самої матки.

Дане твердження також є необгрунтованим і в корені невірним. Останні дослідження учених показують, що установка традиційних і гормональних спіралей абсолютно безпечна, і ні до яких подібних наслідків привести не може.

Але, абсолютною правдою є те, що жінці необхідно регулярно відвідувати гінеколога.

5. Жінка у будь-який момент може самостійно перевірити наявність спіралі. Це дійсно так. Зробити це нескладно. Спершу вам потрібно буде вимити руки, після чого, лягти на спину, широко розвівши в сторони зігнуті в колінах ноги.

Розслабте м`язи і якомога глибше введіть вказівний або середній палець в піхву.

Подушечкою пальця ви легко зможете відчути кінці «вусиків» (ниток) спіралі, які виходять з шийки матки.

6. Під час статевого акту чоловік може відчути наявність спіралі. Так, це дійсно так. Але буває таке в дуже окремих випадках.

Партнер може відчувати уколи пластикових ниток, що знаходяться на кінці спіралі.

7. ВМС можна встановлювати навіть жінкам, які не народжували. Це дійсно так. Вони можуть встановити як традиційну, так і гормональну внутрішньоматкову спіраль.

Правда, важливо відзначити, що роблять це лікарі-гінекологи з великою обережністю, оскільки спіраль збільшує ризик виникнення запальних захворювань, і, отже, як наслідок – безпліддя.

Внутрішньоматкові спіралі можуть встановлюватися і годуючим матусям вже через шість тижнів після пологів.

8. Встановлювати ВМС рекомендовано під час місячних? Так, це правда. Звичайно, встановити спіраль можна у будь-який час, але рекомендується проходити процедуру установки спіралі за два – три дні до закінчення менструації.

Чому? Річ у тому, що при цьому гінеколог буде упевнений в тому, що жінка не вагітна, крім того, під час менструації канал шийки матки природним чином розширюється і спіраль лікареві буде ввести легше.

Потрібно відзначити, що спіраль показана не всім жінкам. Не рекомендовано жінкам, у яких є гострі запалення в області малого тазу, а також пухлини зовнішніх статевих органів і матки.

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