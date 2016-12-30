Україна чекає на звільнення до Нового року підлітків, які утримуються бойовиками

Українська сторона передала в односторонньому порядку ОРДЛО 15 осіб і очікує звільнення до Нового року підлітків, яких бойовики утримують за «диверсії і тероризм».

Про це повідомила представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко на своїй сторінці в Facebook.

Читайте такожЮНІСЕФ поінформував 87% дітей на сході України щодо мінної небезпеки

«Українська сторона як жест доброї волі, як гуманітарну акцію, 15 осіб, що здійснили злочини (передала – УНІАН) задля розблокування процесу звільнення заручників. Президент, СБУ, мінська група шукаємо кроки задля звільнення заручників. Ми готові до компромісу, аби тільки звільнити хлопців», - написала вона.

За словами Геращенко, серед переданих представникам ОРДЛО осіб 6 жінок, також є літні люди і ті, хто мають хвороби.

Читайте такожТравма війни: як допомогти дитині«Представники ОРДО пообіцяли, що до нового року будуть випущені підлітки, які утримуються у в'язниці «за диверсії і тероризм». Але ми очікуємо звільнення хлопців - і апелюємо до Москви та Кремля проявити гуманізм, відпустити заручників, що їх утримують в ОРДЛО і в Москві», - наголосила представник України в гуманітарній підгрупі.

Як зазначила Геращенко, на передачі 15 осіб були мами і дружини українських заручників, священники, які звернулися до представників РФ і ОРДЛО звільнити хлопців, проявити милосердя.

«Їхні слова, їхні звернення, їхні молитви бути милосердними і відпустити хлопців неможливо було слухати без сліз», - додала вона.