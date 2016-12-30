Кабмін дозволив аптекам розпродати залишки ліків, включених в перелік міжнародних непатентованих назв

Кабінет міністрів України дозволив аптечним установам до 1 лютого 2017 р. здійснити реалізацію залишків лікарських засобів, включених до переліку міжнародних непатентованих назв лікарських засобів, вартість яких підлягає відшкодуванню, які були поставлені в аптечну мережу за оптово-відпускними цінами, що перевищують їх граничний рівень.

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Нагадаємо, з 1 січня 2017 року буде введено державне регулювання цін на лікарські засоби. Міністерство охорони здоров'я буде встановлювати референтні ціни на лікарські засоби, в межах яких визначається оптово-відпускна ціна.