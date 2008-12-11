Бережіть зуби від чаю

Учені з Медичного коледжу при Університеті Вашингтона в Сент-Луісі виявили, що в швидкорозчинному чаї містяться небезпечно високі кількості фторидів.

Так, в пакетованому чаї - 6,5 частин фторидів на мільйон, що перевищує допустиму концентрацію. Вміст фторидів в різних сортах чаю варіював від 1 до 6,5 частин на мільйон.

Гранично допустима концентрація фторидів в питній воді складає 4 частини на мільйон, тоді як темно-зелена мінеральна вода не повинна містити більше 2,4 частин фторидів на мільйон.

За словами одного з авторів дослідження професора Майкла Уайта, фахівцям відомо про здатність листя чаю накопичувати фториди з грунту і води. Необхідно розібратися, як залежить вміст фторидів від сорту чаю і року його збирання, підкреслив професор. До речі, фториди, що містяться в чаї, в помірних дозах можуть бути корисні для зубів і зміцнювати кістки.

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