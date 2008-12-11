Через 2 роки рак буде головною причиною смерті у всьому світі

До 2010 року рак буде провідною причиною смерті на планеті, перевищивши за показниками серцеві хвороби, СНІД, малярію і туберкульоз. До цього часу в світі налічуватиметься 27 млн. онкохворих, а до 2030 року, згідно даним ВООЗ, щорічно від діагнозу вмиратиме 17 млн. Після виявлення хвороби 75 млн. зможуть жити з раком протягом тільки п`яти років. Як сказав доктор Отіс Уебб Броулі, головний лікар Американського співтовариства раку, тягар хвороби переміщається з розвинених країн в ті, що розвиваються, і необхідно терміново вжити активних заходів для вирішення цієї проблеми.

За словами американських лікарів, відмова від куріння є основою скорочення ризику розвитку раку. Проте в даний час приблизно 1,3 млрд. людей є курцями, і їхня кількість також збільшується в державах, що розвиваються. Таким чином сфера дії раку легенів і молочної залози щороку буде рости на 5%, і 12% ракових утворень будуть пов`язані з курінням, припускають медики. Рак шийки матки, рак шлунку і печінки, яким можна запобігти і вилікувати в розвинених країнах, розповсюджуються швидкими темпами серед населення країн, що розвиваються.

У країнах з низьким матеріальним доходом більшість випадків раку пояснюються хронічною інфекцією. Найзначніше збільшення показників онкологічних захворювань, як очікується, відбудеться в Китаї, Росії і Індії /зі щорічним приростом на один процент/. Також фахівці відзначають, що в Японії, Сінгапурі і Кореї рівні раку молочної залози подвоїлися або потроїлися за останні 40 років; у Китаї ці показники збільшилися на 20-30%. У Африці в 2008 році 667 тис. захворіли раком і 518 тис. – померли.

ami-tass.ru