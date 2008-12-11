Антимонопольний комітет підозрює фармацевтів у створенні штучного дефіциту ліків

В.о. голови АМКУ Олександр Мельниченко підозрює представників фармацевтичної галузі у створенні штучного дефіциту медпрепаратів.

За його словами, такі факти поки АМКУ не встановлені, проте у цьому напрямку планується провести ретельне розслідування.

"Ми попередили представників ринку медпрепаратів, що АМКУ обов"язково враховуватиме при завершенні розгляду справи на фармацевтичному ринку поведінку суб"єктів господарювання цього ринку у напрямку штучного створення ними дефіциту на деякі лікарські препарати", - сказав він.

Якщо такі дії будуть виявлені, то АМКУ буде на них жорстко реагувати, сказав він. О.Мельниченко повідомив, що АМКУ вже провів два слухання щодо підвищення цін представниками цього ринку на низку медичних препаратів. На слухання були запрошені найкрупніші оптовики, що працюють на цьому ринку, та представники найбільших аптечних мереж. АМКУ вийшов уже на конкретних суб"єктів господарювання, діяльність яких буде у центрі розслідування АМКУ щодо завищення цін на найбільш вживані медичні препарати, сказав він, додавши, що фармацевтичний ринок перебуває під найпильнішим наглядом. Окрім цього, отримано запит від Президента щодо надання йому інформації з питань зловживання представників фармацевтичного ринку. АМКУ зараз готує таку доповідь.

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