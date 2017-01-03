У МОЗ обіцяють, що Національний перелік основних лікарських засобів буде впроваджено у 2019 році

Як повідомили УНІАН у МОЗ, щоб пацієнти не залишилися без ефективних та безпечних ліків, які вони отримують за державний кошт зараз, протягом 2017 та 2018 рр. діятиме перехідний період.

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Після закінчення перехідного періоду, в 2019 році, вступить в силу єдиний Національний перелік основних лікарських засобів, що стане основою для всіх закупівель ліків за державні кошти:

- на державному та місцевому рівнях;

- для відшкодування вартості ліків (реімбурсації) на амбулаторному рівні;

- для забезпечення ліками при стаціонарному лікуванні.

Національний перелік основних лікарських засобів – це перелік безпечних лікарських засобів із доведеною ефективністю, доступ до яких держава гарантує усім пацієнтам безкоштовно шляхом раціонального використання державних коштів. Формуванням цього документу займається Експертний комітет з відбору та використання основних лікарських засобів, постійно діючий дорадчий орган, створений МОЗ України. В його компетенції – здійснення оцінки порівняльної ефективності (результативності), безпеки та економічної доцільності лікарських засобів та рекомендації МОЗ щодо їхнього включення або не включення до Національного переліку.

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Національний перелік лікарських засобів включатиме найважливіші базові препарати для лікування пріоритетних захворювань і станів, вказані за міжнародною непатентованою назвою, формою випуску і дозою. Це дозволить зменшити можливості для зловживань в інтересах певних виробників і уникнути закупівлі неефективних препаратів, які присутні у чинному національному переліку.