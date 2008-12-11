«Макс-Велл» випустив на український ринок дієтичні добавки

Фармацевтична компанія «Макс-Велл» випустила на ринок перші продукти свого підприємства – хондропротектори (дієтичні добавки).

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомив генеральний директор Науково-виробничого онкологічного і кардіологічного центру «Макс-Велл» Андрій РАЗУМНИЙ.

За його словами, в 2009 році завод планує реєстрацію і виробництво перших 14 лікарських препаратів.

«Це ліки для лікування серцево-судинних захворювань, вірусних гепатитів, дегенеративних змін у суглобах. Деякі з них вже перебувають на стадії державної реєстрації в Міністерстві охорони здоров`я України», - повідомив О.РАЗУМНИЙ.

Він також зазначив, що вся продукція фармацевтичної фірми вироблятиметься на території України, тому її вартість буде нижчою за імпортовані аналоги. Крім того, запевнив О.РАЗУМНИЙ, значна частина лікарських коштів фірми «Макс-Велл» розповсюджуватиметься безплатно в рамках програм соціального партнерства і добродійності.

Зупинившись на перспективах компанії «Макс-Велл», О.РАЗУМНИЙ повідомив, що в 2010 році планується випуск нових імуно-біологічних лікарських засобів, зокрема, для лікування онкологічних захворювань, порушень мозкового кровообігу, профілактики ГРВІ та грипу.