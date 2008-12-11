36 млн грн для київських туберкульозних лікарень

Київська міська державна адміністрація має намір у столичному бюджеті на 2009 рік передбачити 36 млн. грн. на фінансування міських туберкульозних лікувальних закладів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомила перший заступник голови КМДА Ірена КІЛЬЧИЦЬКА.

За її словами, майже 30 років трьом туберкульозним лікарням та одному диспансеру в столиці не виділялося належне фінансування.

«На 2009 рік ми виділяємо зараз на реконструкцію, ремонт і закупівлю нового обладнання для туберкульозних лікарень м. Києва близько 40 млн. грн.», - сказала І.КІЛЬЧИЦЬКА.

Для порівняння вона навела показники попередніх років: у 2004 році для туберкульозних лікарень виділялося 650 тис. грн., 2005-му – 686 тис. грн., 2006-му – 1 млн. 243 тис. грн., 2007 рік – близько 2 млн. грн. та 2008 рік – близько 10 млн. грн.

Щодо розподілу коштів лікувальним закладам, то І.КІЛЬЧИЦЬКА повідомила, що міська туберкульозна лікарня №1 отримає 5 млн. грн. на обладнання акушерського відділення, яке в ній існує, лікарня №2 - 25 млн. грн., лікарня №3 та туберкульозний диспансер – по 3 млн. грн. «Разом 36 млн. грн.», - сказала вона.

Крім цього, І.КІЛЬЧИЦЬКА повідомила, що 2008 року КМДА надала медичним працівникам столиці 180 квартир, чого у попередні роки, за її словами, взагалі не було.

Вона також пообіцяла і в майбутньому посилену увагу з боку міської влади до вирішення проблем медичної галузі.