У Києві заборонили продавати дитячі продукти з ГМО

Київська міська рада прийняла рішення про заборону реалізації на території столиці продуктів дитячого харчування, які містять генетично модифіковані організми. Також депутати затвердили низку інших заходів щодо продажу товарів з ГМО.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було прийняте сьогодні на засіданні сесії Київради з метою захисту населення та впорядкування реалізації продуктів харчування, вироблених із застосуванням генетично модифікованих продуктів.

Рішення вступає в силу з 1 січня 2009 року.

Зокрема, депутати міської ради заборонили на території Києва продавати продукти харчування з ГМО без наявності позитивного висновку державної екологічної експертизи продукту, інформації про державну реєстрацію підприємства-виробника та продукти, що не містять на упаковці інформацію українською мовою про вміст ГМО.

Київрада рекомендувала закладам торгівлі розміщувати продукти з ГМО на окремих від інших продуктів торгових місцях, які оснастити спеціальними табличками з написом «продукція, яка містить генетично модифіковані організми».

Вирішено також рекомендувати виробникам продуктів харчування ГМО розміщувати інформацію про вміст цих організмів на площі упаковки, яка не менше 30% зовнішньої поверхні кожної більшої сторони.

У свою чергу, торгівельним закладам рекомендовано розміщувати таблички про продукцію з ГМО, які займатимуть не менше 15% стенду.

Контроль за дотриманням виконання цього рішення покладено на Київську міську держадміністрацію. Мерії також доручено у місячний термін з моменту прийняття цього рішення підготувати звернення до Кабінету міністрів України з пропозицією розробити та затвердити Правила торгівлі продуктами харчування, які містять ГМО.