У Києві заборонили продавати дитячі продукти з ГМО
Потрібна експертиза
Київська міська рада прийняла рішення про заборону реалізації на території столиці продуктів дитячого харчування, які містять генетично модифіковані організми. Також депутати затвердили низку інших заходів щодо продажу товарів з ГМО.
Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було прийняте сьогодні на засіданні сесії Київради з метою захисту населення та впорядкування реалізації продуктів харчування, вироблених із застосуванням генетично модифікованих продуктів.
Рішення вступає в силу з 1 січня 2009 року.
Зокрема, депутати міської ради заборонили на території Києва продавати продукти харчування з ГМО без наявності позитивного висновку державної екологічної експертизи продукту, інформації про державну реєстрацію підприємства-виробника та продукти, що не містять на упаковці інформацію українською мовою про вміст ГМО.
Київрада рекомендувала закладам торгівлі розміщувати продукти з ГМО на окремих від інших продуктів торгових місцях, які оснастити спеціальними табличками з написом «продукція, яка містить генетично модифіковані організми».
Вирішено також рекомендувати виробникам продуктів харчування ГМО розміщувати інформацію про вміст цих організмів на площі упаковки, яка не менше 30% зовнішньої поверхні кожної більшої сторони.
У свою чергу, торгівельним закладам рекомендовано розміщувати таблички про продукцію з ГМО, які займатимуть не менше 15% стенду.
Контроль за дотриманням виконання цього рішення покладено на Київську міську держадміністрацію. Мерії також доручено у місячний термін з моменту прийняття цього рішення підготувати звернення до Кабінету міністрів України з пропозицією розробити та затвердити Правила торгівлі продуктами харчування, які містять ГМО.