Медична реформа в Україні відбуватиметься поетапно - МОЗ

Як повідомили УНІАН у МОЗ, перетворення, які відбуватимуться в галузі протягом року, будуть поетапними та запроваджуватимуться разом з інформуванням лікарської та пацієнтської спільноти.

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Протягом першого півріччя медична галузь працюватиме в штатному режимі, а переважна більшість підготовчої роботи відбуватиметься на рівні МОЗ України, уряду, парламенту та регіональних управлінь охорони здоров’я, громад та медичних закладів.

Зокрема, підготовка галузі до впровадження реформи в першому півріччі 2017 р. передбачає:

1. Доопрацювання нормативної бази щодо реформування, зокрема, двох законів та низки наказів МОЗ.

2. Адаптація міжнародних протоколів лікування для первинної ланки.

3. Формування гарантованого переліку послуг (у зв’язку зі збільшенням видатків бюджету на медицину у 2017 р. середня вартість обслуговування пацієнта на первинці буде переглянута у бік збільшення).

4. Затвердження на рівні уряду складу та меж госпітальних округів.

5. Впровадження у лютому 2017 р.референтного ціноутворення.

6. Впровадження реімбурсації ліків з квітня 2017 р.

7. Розробка та впровадження першого компоненту електронної охорони здоров’я – реєстру пацієнтів, лікарів, медичних закладів.

Наразі МОЗ України підготував календарний план впровадження реформи на 2017 р. Після його затвердження Урядом покроковий план буде оприлюднено для широкого загалу.