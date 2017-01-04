Австрія надасть 2 млн євро на гуманітарну допомогу для жителів Донбасу

Про це Курц написав у своєму мікроблозі в Twitter.

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"Австрія надає додаткові 2 мільйони євро для гуманітарної допомоги населенню східної України", - зазначив міністр.

Також у повідомленні він назвав організації, які, очевидно, отримають згадані кошти. Зокрема, Курц вказав на Міжнародний комітет Червоного Хреста і благодійний фонд «Карітас».

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Маріуполі Курц і міністр закордонних справ України Павло Клімкін відвідали офіс благодійного фонду «Карітас».