Австрія надасть 2 млн євро на гуманітарну допомогу для жителів Донбасу
12:14, 04 січня 2017Країна
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Діючий голова ОБСЄ, міністр європейських, інтеграційних та закордонних справ Австрії Себастьян Курц повідомив про виділення додаткових 2 мільйонів євро на гуманітарну допомогу для жителів Донецької та Луганської областей.
Сьогодні в Маріуполі Курц і міністр закордонних справ України Павло Клімкін відвідали офіс «Карітасу» / УНІАН
Про це Курц написав у своєму мікроблозі в Twitter.
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"Австрія надає додаткові 2 мільйони євро для гуманітарної допомоги населенню східної України", - зазначив міністр.
Також у повідомленні він назвав організації, які, очевидно, отримають згадані кошти. Зокрема, Курц вказав на Міжнародний комітет Червоного Хреста і благодійний фонд «Карітас».
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Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Маріуполі Курц і міністр закордонних справ України Павло Клімкін відвідали офіс благодійного фонду «Карітас».
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