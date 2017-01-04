Кількість зареєстрованих переселенців в Україні за півтора тижні скоротилася

12:38, 04 січня 2017
Країна
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Станом на 4 січня цього року на обліку перебувають 1 млн 652 тис. 512 внутрішніх переселенців з Донбасу і Криму, що на 4 564 людини менше, ніж на 26 грудня минулого року, повідомила прес-служба Міністерства соціальної політики України.

УНІАН

Згідно з повідомленням, за даними структурних підрозділів соціального захисту населення обласних та Київської міської державних адміністрацій, на обліку перебувають 1 331 742 сімей з Донбасу і Криму.

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На зазначену дату за державною грошовою допомогою звернулися 1 млн 112 тис. 18 сімей переселенців, з них 1 млн 24 тис. 690 сімей, або 92%, отримали її. Загальна сума перерахованих переселенцям коштів за 2016 рік становила 3,16 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, станом на 26 грудня 2016 року на обліку перебували 1 млн 657 тис. 76 внутрішніх переселенців з Криму і Донбасу, що на 414 осіб менше, ніж на 5 грудня минулого року.

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