В Україну йдуть сильні морози: лікарі попереджають про небезпеку обмороження

Про це глава МОЗ написала на своїй сторінці у Facebook.

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«Незабаром Україну охоплять люті морози. Згідно з повідомленнями Гідрометцентру, на Різдво температура сягатиме до -26 градусів. Одягайтеся тепліше та з обачністю ставтеся до власного здоров'я!» - порадила вона.

Супрун закликала українців бути обережними під час прогулянок у морозні дні. «Тривале перебування на вулиці у морозні дні може спричинити обмороження! Є кілька простих ознак, за якими можна розпізнати обмороження: білий або сірувато-жовтий колір ділянки шкіри; часткова або повна втрата чутливості; незвичне відчуття шкіри», - зазначила вона та додала, що у разі виявлення ознак обмороження необхідно звернутися за медичною допомогою.

Як повідомляв УНІАН, в Україну на Різдво прийдуть 20-градусні морози. Зокрема, за прогнозами Укргідрометцентру, 6-7 січня вночі до 13-19°, місцями до 20-26° морозу, вдень до 11-17° морозу. 8-9 січня холодна погода в Україні утримається.