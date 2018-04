Учені виявили ген алкоголізму

Учені знайшли ген алкоголізму. Тепер вони хочуть знайти спосіб боротьби з "генетичною помилкою", яка веде до залежності.

Алкоголіків можна виявити ще до того, як у них з`явиться фізіологічна або психологічна залежність від випивання, пише The Independent, посилаючись на дослідження, яке виявило просту генетичну відмінність між людьми, що зумовлює їх сприйнятливість до алкоголю.

Крім розробки тесту на генетичну схильність до алкоголізму, ці дослідження також можуть допомогти ученим в розробці нових поколінь медикаментів для боротьби із залежністю шляхом усунення генетичної "помилки", що підвищує ризик перетворення в алкоголіка, відзначає автор статті Стів Коннор.

Як заявив професор Раймонд Уайт з Університету Каліфорнії в Сан-Дієго, що керував дослідженням, яке було опубліковано в журналі Proceedings of the National Academy of Sciences, люди, які схильні до алкоголізму, не відчуваючи особливих фізіологічних ефектів, наражаються на більшу небезпеку стати алкоголіками, оскільки починають споживати спиртне у великих дозах.

