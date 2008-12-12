Чому болить голова?

У 9 з 10 випадків головний біль пов`язаний зі скороченням м`язів голови. Це біль напруження. Часто він виникає внаслідок стресу, втоми, застою м`язів голови шиї, звуженням - спазмом - судин.

Такий біль, як правило, з`являється ближче до вечора. Він тисне, неначе голова стягнута тугою пов`язкою, біль розлитий у верхній частині голови.

Якщо біль виник після того, як ви пересиділи за комп`ютером або набігалися за день, добре зробити розслаблявальні вправи, точковий масаж.

Але якщо біль напруження виникає часто (2 і більше разів на тиждень), то це може свідчити вже про хронічну втому, приховану тривогу і навіть замасковану депресію. Тоді бажано звернутися до фахівців - невролога і психолога.