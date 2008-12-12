Як поліпшити пам`ять

Потрібно визначити перш за все причину, яка призводить до порушення пам`яті. Такими причинами найчастіше бувають:

*проблеми із судинами головного мозку;

* дегенеративні захворювання головного мозку (наприклад, хвороба Альцгеймера).

Саме від причини, що викликала порушення пам`яті, залежить ефективність лікування і підходи до нього.

Якщо в основі порушення пам`яті лежить судинна патологія, необхідно контролювати артеріальний тиск, лікувати захворювання серця, контролювати рівень холестерину, підвищення якого призводить до розвитку атеросклерозних бляшок.

Існує два підходи до лікування порушень пам`яті. Перше - запобігання розвитку захворювання, яке його спричиняє. Друге - якщо порушення пам`яті вже є, необхідно приймати препарати ноотропноїдії. Зрозуміло, заздалегідь проконсультувавшись з лікарем.