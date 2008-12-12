Заварюємо лікарський чай правильно
Повторно кип`ятити не можна
Існує значна кількість форм фітопрепаратів. Проте найчастіше збори лікарських рослин, що вільно продаються в аптеках, використовують для приготування всіляких відварів і чаю.
Чай і відвари є найдавінішим методом застосування лікарських трав. Спосіб приготування чаю залежить від того, до якого класу фітосировини належить даний цілющий збір.
Заварювання або отримання настою
Для отримання настою як фітосировина береться листя і квіти, з яких в процесі заварювання виділяються ефірні олії, гіркота і деякі слизисті речовини.
Настій може бути приготований, як з однієї лікарської рослини, так і з суміші трав. Листя і квітки заливають гарячою водою (переважно крутим кип`ятком) і настоюють під кришкою протягом 5-10 хвилин. Одержаний таким чином настій проціджують через сито. Повторне кип`ятіння настою заборонене, оскільки воно веде до випаровування всіх ефірних олій, заради яких даний настій і готувався.
Відвар, або декокт
Для приготування відвару беруть коріння лікарських рослин, а так само кору. Фітосировину заливають водою і кип`ятять. Час кип`ятіння залежить від конкретної сировини. Потім відвар проціджують і приймають пероральний в холодному вигляді.
Холодна витяжка, або мацерат
Холодна витяжка готується з лікарських рослин, до складу яких входить велика кількість слизовидних компонентів, що мають підвищену чутливість до теплової обробки.
Для приготування мацерата фітосировину заливають холодною водою і настоюють протягом багатьох годин.