Заварюємо лікарський чай правильно

Існує значна кількість форм фітопрепаратів. Проте найчастіше збори лікарських рослин, що вільно продаються в аптеках, використовують для приготування всіляких відварів і чаю.

Чай і відвари є найдавінішим методом застосування лікарських трав. Спосіб приготування чаю залежить від того, до якого класу фітосировини належить даний цілющий збір.

Заварювання або отримання настою

Для отримання настою як фітосировина береться листя і квіти, з яких в процесі заварювання виділяються ефірні олії, гіркота і деякі слизисті речовини.

Настій може бути приготований, як з однієї лікарської рослини, так і з суміші трав. Листя і квітки заливають гарячою водою (переважно крутим кип`ятком) і настоюють під кришкою протягом 5-10 хвилин. Одержаний таким чином настій проціджують через сито. Повторне кип`ятіння настою заборонене, оскільки воно веде до випаровування всіх ефірних олій, заради яких даний настій і готувався.

Відвар, або декокт

Для приготування відвару беруть коріння лікарських рослин, а так само кору. Фітосировину заливають водою і кип`ятять. Час кип`ятіння залежить від конкретної сировини. Потім відвар проціджують і приймають пероральний в холодному вигляді.

Холодна витяжка, або мацерат

Холодна витяжка готується з лікарських рослин, до складу яких входить велика кількість слизовидних компонентів, що мають підвищену чутливість до теплової обробки.

Для приготування мацерата фітосировину заливають холодною водою і настоюють протягом багатьох годин.