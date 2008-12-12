Одещина: на гепатит А захворіли 14 мешканців циганського табору

З 1 по 8 грудня в Одесі до інфекційної клінічної лікарні з діагнозом «вірусний гепатит А» госпіталізовані 14 осіб, з них 12 дітей, які живуть у циганському таборі у селі Нерубайське Біляївського району Одеської області.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, стан їхнього здоров’я – середньої важкості. За попередніми даними, причиною захворювання є контакт із хворою особою, котра прибула до табору з Росії, а також недотримання правил особистої гігієни.

В осередку захворювання фахівцями районної СЕС проводиться комплекс протиепідемічних та санітарно-гігієнічних заходів. Ситуація перебуває під контролем Головного облуправління МНС.