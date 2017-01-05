Епідемічні пороги що грипу та ГРВІ перевищено у 21 регіоні України: найвищі показники - на Київщині

Як повідомили УНІАН у Центрі грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій, за 52 тиждень 2016 року (26.12.2016 – 01.01.2017) захворіла на грип та ГРВІ 369 151 особа, з них 57,8 % становлять діти віком до 17 років. Показник захворюваності складає 866,7 на 100 тисяч населення, що на 12,0 % менше минулого тижня. Госпіталізовано 16359 осіб (4,4 % від захворілих), із них 66 % дітей віком до 17 років.

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Найвищий показник захворюваності на грип та ГРВІ зареєстровано в Київській – 1424,4, найменший – у Луганській областях – 200,4 на 100 тис. населення. На звітному тижні темп приросту серед дорослих і дітей до 17 років зменшився на 3,0 % та 17,6 % відповідно.

На 52 тижні 2016 року в 21 областях України та Києві інтенсивні показники захворюваності на грип та ГРВІ перевищили епідемічні пороги, з них: від 5,5 % в Чернігівській до 82,2 % в Житомирській; в Дніпропетровській, Закарпатській, Запорізькій, Чернівецькій областях зареєстровано перевищення показників в 2 рази та більше. Лише в Луганській, Івано-Франківській, Донецькій та Харківській областях показники знаходяться нижче епідемічного рівня. На 52 тижні зареєстровано 3 летальних випадків від грипу в Львівській області (1 дитина – 1 рік, 2 дорослих); в Полтавській, Миколаївській, Запорізькій областях – по 1 випадку серед дорослих.

На звітному тижні при дослідженні 82 парних сироваток крові від пацієнтів із підозрою на грип ГРВІ діагностичне зростання титрів антитіл до вірусів грипу А, В та парагрипу визначено в 50,0 % зразків.

Проведено 786 вірусологічних досліджень від пацієнтів підозрою на грип та ГРВІ методом імунофлюоресцентної мікроскопії, з них у 35,9 % випадках результат позитивний. У структурі виявлених респіраторних вірусів методом імунофлюоресцентної мікроскопії домінують віруси грипу типу А (41 %), також визначені віруси парагрипу (26 %), РС-віруси (16 %), аденовіруси (17 %), віруси типу В (0,1 %).

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Протягом звітного тижня в 14 областях (Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Рівненській, Полтавській, Харківській, Чернігівській, Черкаській) при лабораторних дослідженнях зразків матеріалів від пацієнтів із підозрою на грип визначено РНК вірусів грипу. В цьому епідсезоні серед позитивних знахідок домінує штам вірусу грипу типу А(H3)сезонний, що визначений у 75,5 %.

Починаючи з 40 тижня 2016 року фахівцями вірусологічних лабораторій методом полімеразної ланцюгової реакції досліджено 1943 зразки біологічних матеріалів від пацієнтів із підозрою на грип, в 42,6 % визначені РНК вірусів грипу типу А.

Вакциновано проти грипу 104124 особи, із них особи груп медичного та епідеміологічного ризику – 93,2 %.

Серед учнів навчально-виховних закладів зареєстровано підвищення захворюваності на респіраторну групу інфекцій в областях Донецькій, Закарпатській, Миколаївській, Одеській, Рівненській, Черкаській та інш.. За рекомендацією фахівців лабораторних центрів та на виконання розпоряджень органів місцевого самоврядування проводяться обмежувальні заходи щодо навчального процесу в загальноосвітніх навчальних закладах.