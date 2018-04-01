Типові помилки хворого на грип

Щороку з настанням холодів разом з поганою погодою до нас приходить застуда. Для лікарів ГРВІ і грип – це абсолютно різні захворювання, а для пацієнтів – погане самопочуття і постільний режим. Всім відомо, що ГРВІ – це гостра респіраторна вірусна інфекція, тобто захворювання організму, викликане одним з безлічі вірусів, що передаються повітряно-крапельним шляхом. Відомо близько двохсот різновидів вірусів, які зумовлюють ГРВІ. Але найвідоміший – це вірус грипу, який лікарі та біологи виділяють з решти всієї "компанії" за безліч самостійних видів, мінливість і характерне протікання захворювання. Як же відрізнити грип від решти вірусів? По-перше, на відміну від ГРВІ, грип завжди починається блискавично. Хворі, як правило, завжди можуть назвати годину, коли відчули, що "розклеїлися".

По-друге, лихоманка і озноб при звичайній простуді поступаються місцем іншим неприємним симптомам, таким як заклденність носа і біль в горлі. Температура рідко буває вищою 38,5. При грипі все навпаки: температура завжди вище 39, іноді навіть зашкалює за 40. А ось звичайні простудні симптоми виражені слабо. Чхання – одвічна ознака ГРВІ, ніколи не супроводжує грип. А ось з кашлем справа йде інакше. При простуді кашель з`являється на самому початку захворювання. Він уривистий, сухий і не дуже сильний. При грипі кашель дає про себе знати лише на другу, а то й третю добу. Грипозний кашель, що сильний і вимотує, часто супроводжує біль за грудиною, що виникає через те, що вірус грипу "оселився" в слизовій оболонці трахеї.

По-третє, при грипі сильно виражена інтоксикація, тобто отруєння організму шкідливими речовинами, які з`являються через розпад вірусів і клітин-захисників. Озноб, рясне потовиділення, сильний головний біль, біль при русі очних яблук, світлобоязнь, запаморочення, ломота в м`язах і суглобах – все це характерні симптоми грипу.

Четверта ознака – почервоніння кон`юнктиви – внутрішньої оболонки ока – дуже часто супроводжує грип, а якщо з`являється при простуді, то свідчить про бактерійну інфекцію.

Остання, п`ята ознака – це астенічний синдром. При простуді, відлежавшись тиждень, людина може вести звичайний спосіб життя. Після грипу відновний період може затягнутися на цілий місяць.

Пам`ятайте, що прощає простуда – не прощає грип!

Під домашнім арештом

Як часто, незважаючи на температуру, що піднімається, слабкість і м`язові болі, ми ковтаємо черговий набір ліків і мужньо йдемо на роботу. Пам`ятайте: перші години захворювання – найнепередбачуваніші. Вийшовши з будинку з температурою 37 градусів, ви виявите, що через пару годин вона підвищилася до сорока, – і вам все одно доведеться повертатися додому. Не думаєте про себе? Пощадіть оточуючих. Доведено, що один громадянин, що грипує, чхнувши в метро, заражає весь вагон, в якому напевно є вагітні жінки, сердечники і астматики, до яких грип особливо безжальний.

Квартиру на карантин!

Якщо є можливість – покладіть хворого в окрему кімнату або хоч відгородіть його ліжко ширмою, виділіть йому окремий посуд, а зубну щітку поставте в окрему склянку. Почастіше провітрюйте приміщення, періодично включайте іонізатор або кварцеву лампу. Мийте руки, полощіть горло дезинфікуючими розчинами і приймайте противірусні препарати. Це дозволить вам не захворіти.

Ні антибіотикам!

Віруси грипу до антибіотиків нечутливі. Більш того, антибіотики вбивають корисні мікроби, що захищають організм. Якщо грип, "пролікувати" антибіотиками, можна як мінімум заробити дисбактеріоз. Зате противірусні препарати здатні значно скоротити час хвороби і полегшити її перебіг. Важливо завжди мати їх під рукою і почати приймати в перший день хвороби.

Сам собі лікар

Перебігає грип завжди схоже: сильна температура, ломота в тілі, інтоксикація, яку супроводжує світлобоязнь, нудота і слабкість. А ось передбачити, якими ускладненнями може нагородити вас грип, – набагато складніше. А вони можуть бути найрізноманітними – від банального синуситу, отиту і бронхіту до пневмонії, міокардиту і пієлонефриту. До речі, численні смертельні результати викликає не сам грип, а саме його ускладнення. Вчасно виявити яке і призначити лікування може тільки лікар! Тому викликайте дільничного доктора при перших симптомах захворювання.

Градус не знижувати!

Підвищена температура – це захисна реакція організму, що відображає атаку інфе кції. Збивати температуру потрібно тоді, коли вона перевищує 39 градусів. Одна з небезпек, яка очікує нас при підвищенні температури, – це зневоднення. Не забувайте про рясне пиття. Пам`ятайте, що напої повинні бути теплими, але не гарячими. Краще всього пити відвар шипшини з медом, лимонний, смородиновий або обліпиховий компоти.

Ковдра від ознобу

При підвищеній температурі під забороною всі теплові процедури – ванни, гірчичники, грілки. Якщо вам дошкуляє озноб – вам допоможе тепла піжама, шерстяні шкарпетки і пухнастий плед. Якщо спітніли – обов`язково перевдягніться і перестеліть ліжко.

Спокій нам тільки сниться

У голові паморочиться, тиск скаче, їсти не хочеться, очі закриваються: у видужування після грипу зазвичай довго зберігається "астенічний синдром" – простіше кажучи, занепад сил. Головне в цей час, як кажуть лікарі, не порушувати постільний режим. Річ у тому, що вірус грипу виводить з ладу клітини-макрофаги, що відкриває ворота для інших інфекцій. Ефективної роботи все одно не вийде, а ось "друга хвиля" хвороби піднятися може.

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