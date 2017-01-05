МОЗ оголошує конкурс на зайняття 43 вакантних посад

Як повідомили УНІАН у МОЗ, станом на сьогодні у міністерстві є 43 вакантні посади: від провідного спеціаліста до директора департаменту.

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"Тож кожен, хто готовий долучитись до великих змін в медицині, хто відчуває в собі сили для роботи на благо України і хто може запалити своєю енергією усіх працівників - запрошуємо до команди", - наголосили у МОЗ.

У відомстві підкреслили, що відкриті до нових, свіжих ідей, здорових думок та якісних ініціатив.

УВАГА! Термін подачі документів завершується 13 січня 2017 року.

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Перелік вакансій за посиланням: http://www.moz.gov.ua/ua/portal/an_20161229_0.html

Перелік необхідних документів за посиланням: http://www.moz.gov.ua/ua/portal/doc_list_20161228.html