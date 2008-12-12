Понад мільярд людей у світі мають вікову далекозорість

Пресбіопією або старечою далекозорістю, за оцінками фахівців австралійського Університету Нового Південного Уельсу, страждає понад мільярд осіб у всьому світі. Це порушення зору розвивається в більшості випадків до 40 років і викликано патологією рефракції ока, коли кришталик втрачає свою еластичність і здатність зосередитися на близько розташованих предметах. Пресбіопія є найбільш поширеним явищем серед літніх людей старше 65 років.

Дослідники проаналізували глобальні показники пресбіопії з 2005 року і виявили, що 1,04 мільярда людей на планеті мають це очне захворювання. При цьому 517 млн. або зовсім не носять окуляри, або використовують окуляри з неправильними лінзами. Більшість людей з недіагностованою пресбіопією - 386 млн. - живуть в країнах, що розвиваються. За прогнозами офтальмологів, сфера дії вікової далекозорості зросте до 2020 року і торкнеться зору 1,4 млрд., а до 2050 року - 1,8 млрд. Через десять років 563 млн. осіб матимуть інвалідність по зору через вчасно виявлену хворобу.

ami-tass.ru