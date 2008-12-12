Чи варто знижувати температуру?

Підвищена температура – це захисна реакція організму, що відображає атаку інфе кції. Збивати температуру потрібно тоді, коли вона перевищує 39 градусів. Одна з небезпек, яка очікує нас при підвищенні температури, – це зневоднення. Не забувайте про рясне пиття. Пам`ятайте, що напої повинні бути теплими, але не гарячими. Краще всього пити відвар шипшини з медом, лимонний, смородиновий або обліпиховий компоти.

При підвищеній температурі під забороною всі теплові процедури – ванни, гірчичники, грілки. Якщо вам дошкуляє озноб – вам допоможе тепла піжама, шерстяні шкарпетки і пухнастий плед. Якщо спітніли – обов`язково перевдягніться і перестеліть ліжко.