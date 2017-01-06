В Україну з Канади відправлено 11 тонн гуманітарної допомоги.

Про це повідомили в прес-службі Міністерства закордонних справ України.

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Вантаж було відправлено в Україну вчора, 4 січня. Меценатами виступили Конгрес українців Канади, компанія Сaravan Logіstics, громадські організації Ukraine Appeal, GlobalFire, Global Medic та Ліга українців Канади.

Гуманітарну допомогу, яка складається з медичного обладнання та засобів пожежогасіння, буде передано до лікарень та пожежних станцій на сході України, зокрема в Маріуполі.

У МЗС зауважують, що це вже четверта відправка гуманітарної допомоги вказаними меценатами до України.

Читайте такожФранція передала Інституту травматології та ортопедії НАНУ медобладнанняЗібране українською громадою Канади обладнання дозволить покращити якість надання першої медичної допомоги постраждалим внаслідок російської агресії, а також дозволить підвищити ефективність боротьби з пожежами, поінформували в зовнішньополітичному відомстві.

«Українська сторона високо цінує зусилля уряду Канади, а також української діаспори в Канаді в сфері надання гуманітарної допомоги Україні», - наголошується у повідомленні.