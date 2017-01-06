Уряд в 2017 році надасть грошову допомогу чорнобильцям на санітарно-курортне лікування

«Уряд встановив розмір грошової допомоги потерпілим внаслідок Чорнобильської катастрофи для компенсації вартості путівок»,- йдеться в повідомленні.

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Розмір щорічної компенсації для осіб 1-ї категорії (ліквідаторів і тих, хто отримав інвалідність внаслідок аварії на ЧАЕС) становитиме 5 250 грн. Для осіб 1-ї категорії із захворюванням нервової системи – 17 390 грн. Для дітей, інвалідність яких пов'язана з аварією на ЧАЕС, – 10 840 грн.

Також зазначається, що громадяни самі можуть вибирати санітарно-курортний заклад, а держава забезпечить безготівковий переказ коштів даному закладу.

Як повідомляв УНІАН, Київська міська державна адміністрація в 2015 році вперше виділила на санаторно-курортне лікування чорнобильців I категорії та дітей-інвалідів, інвалідність яких пов'язана з наслідками Чорнобильської катастрофи, 13,4 мільйона гривень.