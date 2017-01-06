Кабмін затвердив план з виконання рекомендацій Комітету ООН з прав інвалідів

Відповідне розпорядження від 28 грудня 2016 р. № 1073-р опубліковано на Урядовому порталі.

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Документом передбачено: створення належних умов доступу осіб з інвалідністю до будівель і споруд громадського призначення, зокрема, приміщень закладів культури, охорони здоров'я, навчальних закладів та житлових об'єктів, а також до об'єктів транспортної інфраструктури та зв'язку; ведення моніторингу імплементації стандартів доступності транспорту, об'єктів транспортно-дорожньої інфраструктури та поштового зв'язку для осіб з інвалідністю та будівель і споруд, об'єктів громадського і цивільного призначення, благоустрою; посилення стимулювання роботодавців приватного та державного сектору для працевлаштування осіб з інвалідністю, а також вжиття заходів для забезпечення підтриманого працевлаштування осіб з інвалідністю, в тому числі з інтелектуальними та психічними порушеннями на відкритому ринку праці.

Також передбачається виділення достатніх ресурсів для розвитку допоміжних послуг у місцевих громадах з метою забезпечення особам з інвалідністю вільного вибору місця та умов проживання та деінституціалізації; проведення заходів щодо забезпечення судами інформаційної доступності для осіб з інвалідністю (ознайомлення осіб з інвалідністю з інформацією про роботу суду, графіком розгляду судових справ, дублювання судової інформації рельєфно-крапковим шрифтом Брайля на відповідній табличці тощо); вжиття заходів для проведення швидкого та ефективного розслідування всіх повідомлень про торгівлю людьми, сексуальне насильство та експлуатацію жінок і дівчат з інвалідністю в державних установах (будинках-інтернатах і психіатричних лікарнях).

Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади доручено забезпечити виконання плану, визначити посадових осіб, відповідальних за забезпечення, дотримання та реалізацію прав і свобод осіб з інвалідністю, на рівні не нижче заступника керівника органу; розробити методику оцінювання своєї роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю, погодивши її з Міністерством соціальної політики та громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю; утворити постійно діючі робочі групи із залученням до їх складу представників громадських об’єднань, які опікуються питаннями осіб з інвалідністю; подавати щороку до 30 січня Міністерству соцполітики звіт про стан виконання зазначеного плану заходів.

Обласним і Київській міській державним адміністраціям потрібно у двомісячний термін розробити і затвердити регіональні плани заходів з виконання рекомендацій, викладених у заключних зауваженнях, наданих Комітетом ООН з прав осіб з інвалідністю, до першої доповіді України про виконання Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю на період до 2020 року.