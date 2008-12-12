Цукор зумовлює залежність

16:19, 12 грудня 2008
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Діє, як "м`який наркотик"

Цукор викликає звикання і сприяє вживанню алкоголяЦукор може викликати залежність за аналогією з алкоголем, тютюном і наркотичними речовинами. Американські вчені з Прінстонського університету заявили про те, що вони отримали докази цього.

У лабораторіях університету кілька років вивчався вплив цукру на піддослідних щурів. Раніше було доведено, що пацюки, яким згодовували солодощі, були схильні з плином часу збільшувати дози споживаного цукру і відчували дискомфорт, якщо цукор раптово зникав з їхнього раціону.

Нещодавно були отримані остаточні деталі дослідження: як виявилося, гризуни-ласуни здатні відчувати дуже сильне бажання отримати цукор і здатні переживати періоди ремісій. Всі ці явища є ознаками набутої залежності.

Чим більше щури любили цукор, тим частіше вони починали споживати запропонований їм алкогольБільше того, чим більше щури любили цукор, тим частіше вони починали споживати запропонований їм алкоголь і тим рідше були схильні обстежити вольєри, в яких утримувалися (звичайні щури постійно обстежували приміщення, яке їм належить) .

Автори дослідження зробили висновок, що цукор має довготривалий ефект на головний мозок (він збільшував викиди "гормону задоволення" - допаміну).

Фактично, цукор (у всякому разі, для щурів) здатний діяти, як "м`який наркотик" - тобто, речовина, прийом якої підвищує шанси вживання сильніших наркотичних засобів. Так, вживання слабоалкогольних напоїв підвищує шанси на те, що людина в майбутньому стане пити високоградусне спиртне, а паління марихуани робить більш імовірним подальше вживання кокаїну або героїну. Теоретично можна припустити, що деякі люди здатні набути аналогічної цукрової залежності.

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