Дружини дипломатів надали благодійну допомогу “ОХМАТДИТ”

17:35, 12 грудня 2008
Країна
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МЗС подарував медобладнання

Сьогодні голова наглядової ради Міжнародного благодійного фонду “Україна 3000” Катерина ЮЩЕНКО разом з дружинами голів іноземних дипломатичних місій в Україні та українських дипломатів відвідали Центр дитячої онкогематології і трансплантації кісткового мозку спеціалізованої дитячої лікарні “ОХМАТДИТ”.

Як повідомили УНІАН у фонді “Україна 3000”, гості оглянули лабораторію Центру дитячої гематології, відділення трансплантації кісткового мозку та відділення онкогематології, де завітали у палати і поспілкувалися з маленькими пацієнтами та їхніми батьками.

Звертаючись до учасників акції, персоналу центру, дітей та їхніх батьків, К.ЮЩЕНКО зазначила, що для неї цей заклад є особливим, оскільки свою діяльність у Фонді “Україна 3000” перша леді України почала саме з допомоги лікарні “ОХМАТДИТ”.

К.ЮЩЕНКО підкреслила, що фонд продовжує опікуватися цим закладом і докладає багато зусиль, щоб йому допомагати й у подальшому.

К.ЮЩЕНКО подякувала дружинам голів іноземних дипломатичних місій в Україні за їхню благородну ініціативу. “Дуже приємно, що дружини іноземних послів створили клуб для того, щоб займатися благодійною діяльністю”, – сказала вона.

Від імені дружин голів іноземних дипломатичних місій в Україні, фонду “Україна 3000” та від себе особисто К.ЮЩЕНКО передала усім 50 пацієнтам Центру дитячої онкогематології та трансплантації кісткового мозку подарунки: іграшки, книги і набори для малювання.

Також центр отримав подарунок від Міністерства закордонних справ – медичне обладнання на загальну суму близько 35 тис. гривень.

Центр дитячої онкогематології та трансплантації кісткового мозку спеціалізованої дитячої лікарні “ОХМАТДИТ” є провідним закладом із діагностики лейкемії та злоякісних лімфом. Центр оснащений сучасним обладнанням для проведення трансплантації кісткового мозку. Заклад розраховано на 70 ліжок.

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