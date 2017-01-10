В Україні через побічні ефекти заборонили продаж антибіотика "Левомак"
Державна служба з лікарських засобів і контролю за наркотиками призупинила продаж антибіотика "Левомак В/В".
Це розчин для вливання, 500 мг/100 мл по 100 мл у пляшці №1. Виробник - акціонерне товариство "Інфузія", Україна.
Заявником виступає індійська компанія "Маклеодс Фармасьютікалс Лімітед".
В українських аптеках препарат коштував у районі 120-150 гривень.
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Причина заборони - "непередбачені побічні ефекти". Однак які саме - служба замовчує.
Варто відзначити, що в інструкції до препарату і так вказаний досить широкий спектр можливого небажаного впливу ліків на організм.
Серед побічних ефектів перераховані порушення зору, анафілактичний шок, анорексія, безсоння, втрата нюху, тахікардія, висип і багато інших. Але, мабуть, навіть цього значного різноманіття виявилося недостатньо.