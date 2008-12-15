Користь і шкода зеленого чаю

Чай є одним з найкорисніших напоїв на Землі. Напевно, цю прописну істину і повторяти сенсу немає. А ось нагадати, в чому ця сама користь полягає, зайвим не буде. Речовини, що забезпечують чаю його цілющі властивості, загрожують чималою небезпекою здоров`ю людини у разі їх передозування.

Всі види чаю - чорного або зеленого, оолонга або білого, багаті на флавоноїди, що мають яскраво виражену антиоксидантну активність.

Антиоксиданти - це речовини, здатні нейтралізувати негативну дію радикалів на клітини організму. Радикали ж утворюються в результаті впливу на клітини кисню повітря.

Саме з киснем пов`язано життя більшості живих істот на нашій планеті. Проте, даючи життя, кисень її і відбирає. Взаємодія кисню з молекулами, що створють клітини організму, призводить до того, що деякі з цих молекул втрачають один з електронів і перетворюються на вільні радикали.

Вільні радикали смертельно небезпечні для нашого організму. Їхній негативний вплив призводить до того, що наш організм старіє і захворює. Так розвиток онкологічних захворювань нерідко пов`язаний якраз з вільними радикалами.

На щастя, організм людини має в своєму розпорядженні цілий поряд можливостей для знищення вільних радикалів. Інакше ми б з вами не могли дожити і до десятирічного віку. І, проте, додаткова допомога ззовні зайвою зовсім не є.

Надлишок в організмі флавоноїдів значно небезпечніше за їхню нестачу. Річ у тому, що флавоноїди - це чужорідні сполуки, що виводяться печенкою та нирками. При цьому виведення антиоксидантів з організму - справа непроста, тому нирки та печінка піддаються додатковому навантаженню. У разі надвисокої концентрації антиоксидантів у крові, що може виникати внаслідок вживання чаю, особливо зеленого, у необмеженій кількості, ці органи можуть не справлятися із завданням.