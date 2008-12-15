Чим відрізняється грип від інших вірусів?

Відомо близько двохсот різновидів вірусів, які зумовлюють ГРВІ. Але найвідоміший – це вірус грипу, який лікарі та біологи виділяють з решти всієї "компанії" за безліч самостійних видів, мінливість і характерне протікання захворювання. Як же відрізнити грип від решти вірусів?

По-перше, на відміну від ГРВІ, грип завжди починається блискавично. Хворі, як правило, завжди можуть назвати годину, коли відчули, що "розклеїлися".

По-друге, лихоманка і озноб при звичайній простуді поступаються місцем іншим неприємним симптомам, таким як заклденність носа і біль в горлі. Температура рідко буває вищою 38,5. При грипі все навпаки: температура завжди вище 39, іноді навіть зашкалює за 40. А ось звичайні простудні симптоми виражені слабо. Чхання – одвічна ознака ГРВІ, ніколи не супроводжує грип. А ось з кашлем справа йде інакше. При простуді кашель з`являється на самому початку захворювання. Він уривистий, сухий і не дуже сильний. При грипі кашель дає про себе знати лише на другу, а то й третю добу. Грипозний кашель, що сильний і вимотує, часто супроводжує біль за грудиною, що виникає через те, що вірус грипу "оселився" в слизовій оболонці трахеї.

По-третє, при грипі сильно виражена інтоксикація, тобто отруєння організму шкідливими речовинами, які з`являються через розпад вірусів і клітин-захисників. Озноб, рясне потовиділення, сильний головний біль, біль при русі очних яблук, світлобоязнь, запаморочення, ломота в м`язах і суглобах – все це характерні симптоми грипу.

Четверта ознака – почервоніння кон`юнктиви – внутрішньої оболонки ока – дуже часто супроводжує грип, а якщо з`являється при простуді, то свідчить про бактерійну інфекцію.

Остання, п`ята ознака – це астенічний синдром. При простуді, відлежавшись тиждень, людина може вести звичайний спосіб життя. Після грипу відновний період може затягнутися на цілий місяць.

Пам`ятайте, що прощає простуда – не прощає грип!