Тернопільщина: студенти-медики доглядатимуть самотніх

З 1 січня 2009 року студенти Тернопільського медичного університету безплатно доглядатимуть за одинокими та непрацездатними жителями, які перебувають на стаціонарному лікуванні в медзакладах міста.

Як повідомив міський голова Тернополя Роман ЗАСТАВНИЙ, відповідну угоду мерія підписала з керівництвом вузу. За його словами, фахову допомогу отримуватимуть ті люди, які перебувають на обліку в соціальному центрі міста. Скільки саме студентів буде залучено до реалізації програми допомоги міський голова не вказав. “Все залежатиме від потреби. Керівництво медуніверситету налаштоване залучити до волонтерської діяльності всіх студентів, запевняючи, що всі вони із задоволенням працюватимуть з людьми похилого віку чи з інвалідами. Ми за те, щоб в цьому русі взяли участь ті студенти, які відчувають поклик серця”, – каже Р.ЗАСТАВНИЙ. Разом з тим, вважає він, залучити до волонтерського руху усіх студентів теж є хорошою ідеєю, адже краще, на його думку, щоб вже на початках майбутні лікарі побачили, що у медазкладах їм доведеться зіткнутися і з немічними людьми, яких потрібно нагодувати і надати допомогу. “Можливо, дехто з студентів усвідомить, що це не його справа і в такий спосіб зекономить кілька років, які б витрачав на подальшу науку. А також зекономить кошти, які витрачаються на його навчання”, – зауважив Р.ЗАСТАВНИЙ.

При цьому він відзначив значний виховний ефект даної програми, а також користь, яку отримає місто завдяки волонтерам.