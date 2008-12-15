Почастішали смерті від передозування знеболюючими

Випадки смерті від передозування ліків, що відпускаються за рецептом, насамперед від знеболюючих, зростатитмуть по всій території Сполучених Штатів, прогнозують експерти. Значне збільшення показників таких ненавмисних смертей від застосування медикаментів вже відмічене в країні, в більшості випадків через неправильне використання препаратів. Крім того, дві третини смертей відбулися від використання рецептурних ліків, які не призначалися для цих осіб.

Кожен п`ятий померлий американець приймав препарати-опіоїди для зменшення больових симптомів, такі як метадон, гідрокодон і оксикодон. Значний об`єм рівнів лікарських передозувань складає зловживання психотропними речовинами, додають фахівці Центру контролю і запобігання захворюванням. На думку експертів, лікарі і фармацевти грають вирішальну роль в запобіганні цій епідемії, оскільки украй важливо ретельно консультувати пацієнтів не тільки про ризик передозування, але і ризиках для тих, хто може навмисно або випадково прийняти ліки.