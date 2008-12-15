Найкорисніший фрукт...

Учені з Австралії протягом багатьох років намагалися з`ясувати, який фрукт є найкориснішим для сучасної людини. Не так давно їх дослідження були завершені. З`ясувалося, що найкориснішим фруктом є звичне для всіх яблуко.

Якщо вірити фахівцям, то сучасній людині просто необхідні яблука, які містять могутні антиоксиданти в такій кількості, в якій вони не містяться у жодному фрукті.

Учені також відзначають, що в яблуках міститься велика кількість вітамінів, а також інших корисних речовин, які дозволяють знизити ризик виникнення ракових пухлин, а також захищають наш організм від серцево-судинних захворювань.

Учені з Америки вже давно говорять про користь яблук і яблучного соку. Щоденне і регулярне вживання яблучного соку і яблук допомагає запобігти руйнуванню клітин мозку, яке у свою чергу приводить до старіння і до втрати пам`яті.

Дослідникам навіть вдалося з`ясувати, що в одному зеленому яблуці міститься у півтора рази більше антиоксидантів, ніж у трьох апельсинах або ж у восьми бананах.

Медики радять щодня випивати по дві-три чашки свіжовичавленого яблучного соку або ж з`їдати по два-чотири яблука.

Наголошується, що це особливо важливо для жителів великих міст з їх скаженим ритмом життя, неймовірно забрудненим навколишнім середовищем і вічними перекушуваннями на ходу.

www.gen.su