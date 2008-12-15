На Івано-Франківщині отруїлися дев’ятеро селян
11:09, 15 грудня 2008Країна
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Причина встановлюється
О 21:40 13 грудня до Калуської центральної районної лікарні з ознаками отруєння були госпіталізовані дев’ятеро людей, які перебували у приватному житловому будинку в селі Верхня.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, після надання медичної допомоги постраждалі знаходяться в задовільному стані.
Причина й обставини отруєння встановлюються. Подія контролюється Головним облуправлінням МНС.
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