На Івано-Франківщині отруїлися дев’ятеро селян

11:09, 15 грудня 2008
Країна
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Причина встановлюється

 О 21:40 13 грудня до Калуської центральної районної лікарні з ознаками отруєння були госпіталізовані дев’ятеро людей, які перебували у приватному житловому будинку в селі Верхня.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, після надання медичної допомоги постраждалі знаходяться в задовільному стані.

Причина й обставини отруєння встановлюються. Подія контролюється Головним облуправлінням МНС.

 

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