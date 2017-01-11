На лікування до Німеччини планується відправити понад 100 українських дітей

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час скайп-включення в Українському кризовому медіа-центрі повідомив генеральний консул України у Мюнхені Вадим Костюк.

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За його словами, генконсульство досить активно залучене до процесів з організації та відпочинку і лікування дітей та військових з України.

"У 2014 році на території Баварії та Баден-Вюртемберґа - це дві землі федеральні, за які відповідає генеральне консульство, за інформацією, яка є у генерального консульства, було (прийнято) понад 150 дітей. У 2015 році - 120 дітей, і в цьому році, у 2017-му, ми плануємо теж понад 100 дітей", - повідомив Костюк.

Говорячи про прийняття на лікування українських військовослужбовців та інших громадян, він зауважив, що на вказаних німецьких федеральних землях курс лікування пройшли три групи. До першої групи увійшли травмовані учасники акції протестів на Майдані в Києві у листопаді 2013-го - лютому 2014 року. У 2015-2016 році на лікування до Німеччини прибули 12 українських військовослужбовців, а деякі з них приїжджали двічі або тричі для операцій, додав Костюк.