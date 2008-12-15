Не лікуйте бронхіт антибіотиками

Бронхіт — це запалення бронхів. Інфекція викликає пошкодження і набряк бронхів. Організм чинить опір інфекції, виробляючи більше, ніж зазвичай, кількість слизу в бронхах, що викликає утруднення дихання. При кашлі хворий відхаркує слиз, при диханні можуть бути чутні хрипи або свистячі звуки.

Бронхіт викликають віруси. Більшість бронхітів викликають ті ж віруси, що і ГРВІ. Після того, як організм справиться з вірусом, бронхам необхідний час на відновлення, тому кашель може зберігатися протягом тривалого часу — ще 1-2 тижні (навіть після того, як зникла решта проявів захворювання). Легені курця відновлюються довше. Якщо Ви палите або піддаєтеся дії заводського пилу і шкідливих випаровувань, вірогідність розвитку бронхіту значно зростає, оскільки легені вже ослаблені.

Багато хто вважає, що бронхіт необхідно лікувати антибіотиками. Тим часом, практично всі випадки бронхіту викликаються вірусами, а антибіотики не діють на віруси. Гострий бронхіт зазвичай проходить сам, хоча кашель може зберігатися протягом декількох днів або навіть тижнів.

Що робити:

• Дотримуйтеся домашнього режиму і пийте достатню рідини.

• Не паліть.

• Уникайте контакту з пилом і іншими подразниками.

• Користуйтеся зволожувачем повітря або дихайте вологим повітрям.

• Корисний масаж грудної клітки і спини.

Зверніться до лікаря:

• За наявності хрипів або кашлю, що зберігаються більше 1 місяця, особливо вночі і при фізичному навантаженні.

• За наявності кашлю, що поєднується з поганим самопочуттям, слабкістю, тривалим підвищенням температури або іншими симптомами.

• При появі прожилків крові в мокротинні.

• При затрудненому диханні лежачи.

Бронхіти вірусної природи можна сплутати з алергічним бронхітом, бронхіальною астмою або пневмонією.

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